Убийц пятилетней девочки приговорили в Костроме к пожизненному заключению

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Костромской областной суд в пятницу вынес обвинительный приговор ранее судимым Денису Герасимову и Вадиму Белякову по резонансному делу об убийстве пятилетней девочки в январе этого года, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Суд приговорил обоих фигурантов дела к пожизненному сроку заключения. Кроме того, каждый из них выплатит родителям девочки по 2 млн рублей.

Установлено, что 4 января в Костроме осужденные, будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитили девочку, которая находилась без присмотра взрослых возле культурного центра на улице Северной правды. Затем они надругались над ребенком и убили. Подозреваемые были задержаны в тот же день.

В поисках девочки принимали участие сотрудники регионального управления СК, полиции, добровольцы отряда "Лиза Алерт", неравнодушные жители областного центра.

Фигуранты обвинялись по ряду статей, в том числе по ч.ч. 4, 5 ст. 131, ч.ч. 4,5 ст. 132, п.п. "в", "д", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, убийство малолетнего).

Согласно заключениям экспертной комиссии, полученным в ходе расследования данного уголовного дела, оба злоумышленника признаны вменяемыми, отмечает пресс-служба.