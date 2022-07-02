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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Адвокату журналиста Сафронова предъявили обвинение по делу о фейках про армию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в распространении ложных сведений про действия Вооруженных сил РФ президенту адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову, защищающему обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова.

Об этом сообщил правозащитный проект "Первый отдел", адвокаты которого работают с Талантовым по делу Сафронову.

Следственные действия прошли в пятницу, 1 июля. Обвинение Талантов, как сообщалось, не признает.

Как заявили ранее в московском Следственном комитете, в апреле 2022 года адвокат на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции на Украине.

Талантов был задержан в Удмуртии и 29 июня доставлен в Москву. В тот же день Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия отправил его под арест.

Иван Сафронов Удмуртия Дмитрий Талантов
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