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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Адвокат журналиста Сафронова стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию

Адвокат журналиста Сафронова стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В отношении президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, защитника обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений про Вооруженные силы РФ.

"Против Дмитрия Талантова возбудили дело по статье 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ - ИФ)", - сообщил проект "Первый отдел", с которыми Талантов работает по делу Сафронова.

О задержании Талантова стало известно ранее во вторник, 28 июня.

Адвоката задержали в Удмуртии, при этом дело в отношении него, по данным "Первого отдела", было возбуждено Следственным комитетом в Москве.

Официальными комментариями следствия "Интерфакс" пока не располагает.

В Федеральной палате адвокатов "Интерфаксу" сообщили, что разбираются в ситуации.

Иван Сафронов Удмуртия Дмитрий Талантов
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