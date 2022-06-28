Адвокат журналиста Сафронова стал фигурантом уголовного дела о фейках про армию

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В отношении президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, защитника обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова, возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений про Вооруженные силы РФ.

"Против Дмитрия Талантова возбудили дело по статье 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ - ИФ)", - сообщил проект "Первый отдел", с которыми Талантов работает по делу Сафронова.

О задержании Талантова стало известно ранее во вторник, 28 июня.

Адвоката задержали в Удмуртии, при этом дело в отношении него, по данным "Первого отдела", было возбуждено Следственным комитетом в Москве.

Официальными комментариями следствия "Интерфакс" пока не располагает.

В Федеральной палате адвокатов "Интерфаксу" сообщили, что разбираются в ситуации.