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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Суд в Москве арестовал адвоката журналиста Сафронова по делу о фейках про армию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, в настоящее время защищающего обвиняемого в государственной измене журналиста Ивана Сафронова.

"В отношении Талантова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа 2022 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Защита Талантова просила суд отказать следствию и назначить адвокату более мягкую меру пресечения - в частности, домашний арест.

Адвокаты Талантова, как ожидается, обжалуют решение о его аресте.

Талантов подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как заявили в московском Следственном комитете, в апреле 2022 года адвокат на своей странице в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции на Украине.

Талантов был задержан в Удмуртии и в среду доставлен в Москву.

Причастность к инкриминируемым ему деяниям адвокат отрицает.

Дмитрий Талантов Удмуртия Иван Сафронов Москва
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