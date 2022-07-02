Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Что произошло за день: суббота, 2 июля

Умер мультипликатор Леонид Шварцман, союзные войска вошли в Лисичанск, "Почту России" исключили из Ассоциации европейских почтовых операторов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман. Ему был 101 год.

- Президент Узбекистана предложил сохранить в конституции суверенный статус Каракалпакстана. Власти страны заподозрили, что протесты в автономии были организованы при участии внешних сил.

- Российские силы установили контроль над Лисичанском, сообщил Рамзан Кадыров. Эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР.

- Ассоциация европейских почтовых операторов приостановила членство "Почты России" и "Белпочты". В российской службе уже заявили, что решение PostEurop не скажется на клиентах "Почты России".

- Адвокату журналиста Сафронова предъявили обвинение по делу о фейках про армию. Следственные действия прошли накануне. Обвинение юрист не признает.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко сообщил о попытке Украины нанести ракетный удар по Белоруссии

Лукашенко сообщил о попытке Украины нанести ракетный удар по Белоруссии

Мирзиеев предложил сохранить в конституции суверенный статус узбекского Каракалпакстана

Мирзиеев предложил сохранить в конституции суверенный статус узбекского Каракалпакстана

В городе Акрон в США отменили празднования после жестокого убийства чернокожего при задержании

В городе Акрон в США отменили празднования после жестокого убийства чернокожего при задержании
Военная операция на Украине

Кадыров заявил о входе союзных войск в центр Лисичанска

PostEurop приостановила членство "Почты России" и "Белпочты"

PostEurop приостановила членство "Почты России" и "Белпочты"
Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров объявил о полном окружении Лисичанска

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о значительных потерях армии Украины на всех направлениях

Власти Узбекистана заподозрили внешнее вмешательство в протесты в Каракалпакстане

Рогозин сообщил о круглосуточном наблюдении "Роскосмоса" за территорией Украины

Женщина погибла после нападения акулы в Хургаде

Женщина погибла после нападения акулы в Хургаде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });