Что произошло за день: суббота, 2 июля

Умер мультипликатор Леонид Шварцман, союзные войска вошли в Лисичанск, "Почту России" исключили из Ассоциации европейских почтовых операторов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман. Ему был 101 год.

- Президент Узбекистана предложил сохранить в конституции суверенный статус Каракалпакстана. Власти страны заподозрили, что протесты в автономии были организованы при участии внешних сил.

- Российские силы установили контроль над Лисичанском, сообщил Рамзан Кадыров. Эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР.

- Ассоциация европейских почтовых операторов приостановила членство "Почты России" и "Белпочты". В российской службе уже заявили, что решение PostEurop не скажется на клиентах "Почты России".

- Адвокату журналиста Сафронова предъявили обвинение по делу о фейках про армию. Следственные действия прошли накануне. Обвинение юрист не признает.