В Курской области сообщили об обстрелах приграничного района со стороны Украины

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник сообщил об обстрелах приграничных населенных пунктов Глушковского района украинскими военными.

"Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже", - написал он в телеграм-канале.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

В ночь на воскресенье российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".