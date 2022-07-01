Курские власти объяснили стрельбу у поселка Теткино действиями ВС РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции рядом с поселком Теткино Курской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Ведется огонь по заранее выявленным целям. Мы просим жителей поселка и прилегающих населенных пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее представители руководства региона не раз сообщали об обстрелах села Теткино в Глушковском районе.