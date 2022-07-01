Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Курские власти объяснили стрельбу у поселка Теткино действиями ВС РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу выполняют боевые задачи в рамках проведения специальной военной операции рядом с поселком Теткино Курской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Ведется огонь по заранее выявленным целям. Мы просим жителей поселка и прилегающих населенных пунктов не волноваться, ситуация отрабатывается в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее представители руководства региона не раз сообщали об обстрелах села Теткино в Глушковском районе.

Хроника 24 февраля – 01 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Курская область Теткино Глушковский район Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции

Путин заявил, что действия Запада подталкивают Москву и Минск к ускорению интеграции

Хуснуллин спрогнозировал проблемы со строительной техникой в трехлетней перспективе

Обвиняемые в убийстве основателя "Черновика" Камалова получили от 16 до 24 лет

Концерн "Алмаз-Антей" прекратит участие в международных рейтингах оборонных компаний

Концерн "Алмаз-Антей" прекратит участие в международных рейтингах оборонных компаний

Обнаружен пропавший более недели назад в Якутии самолет Ан-2

Обнаружен пропавший более недели назад в Якутии самолет Ан-2

В РФ отменили все COVID-ограничения

В РФ отменили все COVID-ограничения

Что случилось этой ночью: пятница, 1 июля

Суд в Новосибирске арестовал ученого-лазерщика Колкера по подозрению в госизмене

Что произошло за день: четверг, 30 июня

Суд отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа

Суд отправил Владимира Мау под домашний арест до 7 августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });