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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

В Петербурге отменили запрет посещать родственников в больницах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Петербургу отменило запрет посещения больниц родственникам заболевших. Такое постановление за подписью главного санитарного врача региона Наталии Башкетовой опубликовано на сайте управления.

"Приостановить с 04.07.2022 запрет на допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа (...)", - говорится в документе.

До сих пор в больницы пускали только лиц, которые ухаживали за лежачими больными и пациентами в тяжелом состоянии по согласованию с врачом.

1 июля Роспотребнадзор снял ранее введенные антикоронавирусные ограничения на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Отменились обязательное ношение масок, запрет на массовые мероприятия и ограничения в работе общепита. Ведомство предупредило, что если, заболеваемость COVID-19 будет расти "действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено".

Хроника 09 января 2020 года – 04 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Петербург Роспотребнадзор Наталия Башкетова
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