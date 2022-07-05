При обстреле в курских селах пострадали электроподстанция и водонапорная башня

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт, побывав на местах обстрелов в приграничных населенных пунктах, сообщил о разрушениях и высказал недовольство сроками и качеством ремонтных работ.

По оценке чиновника, утром 5 июля противник "целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи".

"Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей", - написал он в Telegram.

В этом селе уже начали ремонтировать системы водо- и электроснабжения, отметил глава региона.

В деревне Марково разрушений нет.

Кроме того, в поселке Теткино в одном доме выбиты стекла и частично разрушена кладка стен. Жители поселка пожаловались ему на качество и сроки ремонта после предыдущих обстрелов. "Крайне недоволен", - отметил Старовойт.

Губернатор напомнил, что всем желающим переехать из приграничных сел в более безопасные места власти готовы предоставить временное жилье.