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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

В Кремле вновь отказались комментировать проект ответа на блокаду Калининграда

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Кремле вновь не стали комментировать проект мер в ответ на блокаду Калининградской области, подготовленный губернатором Антоном Алихановым.

"Вчера мы отвечали на этот вопрос", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, рассмотрен ли представленный Алихановым проект, и будут ли применяться ответные меры.

Отвечая на уточняющий вопрос, не поменялось ли что-то со вчерашнего дня в данном вопросе, Песков сказал: "Нет, ничего не поменялось. Мы работаем, тема чрезвычайно важная и работа ведется".

Накануне в ходе общения с прессой Песков, отвечая на аналогичный вопрос, заявил, что Москва ждет урегулирования ситуации. "Как уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом он добавил: "Пока не хотим говорить что-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает".

Дмитрий Песков Калининградская область Антон Алиханов
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