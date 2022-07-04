Кремль не исключил худшего сценария развития ситуации с транзитом в Калининград

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что в ситуации с блокировкой транзита в Калининградскую область возобладает здравый смысл и вопрос будет урегулирован, но сообщили о проработке различных сценариев развития, в том числе по худшему варианту.

"Мы ждем урегулирования этой ситуации, как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, рассматривался ли проект ответных мер на блокаду Калининградской области со стороны Литвы, который был передан губернатором Антоном Алихановым в правительство и администрацию президента РФ.

Он добавил: "Пока не хотим говорить чего-то больше, все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает".

Ранее Алиханов в интервью "Ведомостям" заявил, что введение РФ экономических мер в ответ на решение Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининградскую область может вызвать кризис для транспортного комплекса стран Балтии.

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", - сказал калининградский губернатор.

Как ранее сообщал "Интерфакс", после вступления в силу санкций Евросоюза Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.