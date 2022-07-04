Алиханов пригрозил уничтожением "транспортного комплекса Прибалтики" антисанкциями РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Введение РФ экономических мер в ответ на решение Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининградскую область может вызвать кризис для транспортного комплекса стран Балтии, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", - сказал Алиханов в интервью газете "Ведомости".

Он сообщил, что подготовил проект ответных мер и уже передал его в правительство РФ и администрацию президента.

"Это меры различного характера, давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", - уточнил он.

Как ранее сообщал "Интерфакс", после вступления в силу санкций Евросоюза Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.