Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Алиханов пригрозил уничтожением "транспортного комплекса Прибалтики" антисанкциями РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Введение РФ экономических мер в ответ на решение Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининградскую область может вызвать кризис для транспортного комплекса стран Балтии, заявил губернатор региона Антон Алиханов.

"Транспортный комплекс Прибалтики в принципе может быть уничтожен в том случае, если Россия применит антисанкции в отношении грузов, которые идут в сторону Прибалтики и из нее", - сказал Алиханов в интервью газете "Ведомости".

Он сообщил, что подготовил проект ответных мер и уже передал его в правительство РФ и администрацию президента.

"Это меры различного характера, давайте обсуждать их в том случае, если необходимость их принятия будет 100%. Но я повторюсь: нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы", - уточнил он.

Как ранее сообщал "Интерфакс", после вступления в силу санкций Евросоюза Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

ЕС Россия Литва Калининградская область Антон Алиханов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 3 июля

Захарова заявила, что авторам провокаций против РФ в случае продолжения не поздоровится

Военная операция на Украине

Губернатор Гладков сообщил о четырех погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины

Военная операция на Украине

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Пропавшая в Приморье пятилетняя девочка найдена живой

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе украинских военных по Белгороду ракетами "Точка-У"

Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве

Арестованный по делу о госизмене ученый Колкер скончался в больнице в Москве
Военная операция на Украине

Два украинских беспилотника сбиты в Курской области

Губернатор Гладков сообщил о трех погибших жителях и разрушении ряда домов в Белгороде

Что произошло за день: суббота, 2 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });