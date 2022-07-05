Калининградский губернатор оценил потребность региона в морских судах для разных режимов санкций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Если Евросоюз пойдет на полный запрет сухопутной доставки грузов в Калининградскую область, всего потребуется порядка 20-22 морских судов для снятия этой блокады, заявил телеканалу "Россия 24" губернатор региона Антон Алиханов.

"Если ЕС не отменит недавние ограничения на грузовой транзит, нам потребуется еще четыре-пять судов для обеспечения региона тем товарооборотом, который связан именно с сакнкционными грузами. Отмечу, что большая часть грузооборота идет и сохраняется сегодня в железнодорожном и автомобильном формате. Но если говорить о наших мерах по полному запрету ввоза и вывоза товаров, то нам понадобятся, по нашим расчетам, 20-22 судна разного типа, которые бы обслуживали морской мост. Это полностью закроет потребности региона в товарах, что ввозятся в регион и вывозятся", - сказал Алиханов.

По его словам, власти региона давно готовились к развитию событий по сценарию ограничения грузового транзита. Прежде всего, был решен вопрос постройки двух новых паромов: один с весны стоит на линии Балтийск-Усть-Луга, второй прибудет на нее в сентябре.

Всего же сегодня на линии калининградского грузового транзита работают паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор", а также судно "Холмогоры".

Как сообщалось, после вступления в силу санкций Евросоюза Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии.

Алиханов в этом же интервью "Россиии 24" сказал, что судя по сигналам из ЕС, ограничения транзита могут быть отменены уже на этой неделе.