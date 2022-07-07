Путин продлил срок госслужбы своего помощника Андрея Фурсенко

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы для своего помощника Андрея Фурсенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Срок службы помощника президента продлен до 17 июля 2023 года.

17 июля 2022 года Андрею Фурсенко исполнится 73 года.

С 2001 по март 2004 года он занимал высокие должности в Министерстве промышленности, науки и технологий. Затем до мая 2012 года он возглавлял Минобрнауки. Должность помощника президента он занимает с мая 2012 года.