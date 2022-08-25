Многолетний куратор украинской темы в РПЦ покинул пост

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, оставил свой пост, который занимал более 13 лет. Синод освободил его от должности по его прошению, говорится в журналах Синода.

Он курировал в Русской православной церкви главным образом взаимоотношения с другими поместными православными церквами, а также "украинский вопрос".

"Священный Синод удовлетворил прошение протоиерея Николая Балашова об освобождении от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, выразив ему благодарность за понесенные труды, и благословил ему продолжить деятельность в сфере внешних церковных связей в качестве советника патриарха Московского и всея Руси", - говорится в публикации по итогам прошедшего в четверг заседания Синода.

Секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук назначен исполняющим обязанности заместителя председателя отдела.

Кроме того, Синод назначил заместителем председателя того же отдела протоиерея Николая Лищенюка с временным сохранением за ним должности настоятеля подворья РПЦ в Карловых Варах, представителя РПЦ при Православной церкви Чешских земель и Словакии.

В целях усиления координации участия зарубежных учреждений РПЦ во внешней церковной деятельности Синод постановил упразднить управление Московской патриархии по зарубежным учреждениям и передать его функции в ведение Отдела внешних церковных связей.