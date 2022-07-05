Курс доллара поднялся выше 62 рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро ускорили рост на "Мосбирже днем во вторник. При этом курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 3 июня, курс евро торгуется выше 64 рублец впервые с 8 июня.

К 16:34 по Москве доллар дорожал на 7,03 рубля, до 62,27 рубля. Евро дорожал на 6,27 рубля, до 64,02 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала к этому моменту на 6,68 рубля - до 63,05 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно снизился к доллару и евро днем во вторник на активном закрытии позиций в ожидании действий российских властей по нормализации курса и в условиях уменьшения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения пика налоговых выплат июня.

Тема перекупленности рубля и возможные меры по его ослаблению должны будут обсуждаться на заседании правительства на этой неделе, о чем ранее сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников добавил, что российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.

По словам Решетникова, ситуация с импортом незначительно улучшилась, но объемы еще на низких уровнях, потребительский импорт восстанавливается быстрее, чем инвестиционный. Кроме того, по его словам, наблюдается неплохая динамика по параллельному импорту. Об этом он сообщил на заседании президиума правительственной комиссии по повышению экономики в условиях санкций, которое состоялось во вторник.