Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Отказ МИД Норвегии разрешить завезти продукты российским вахтовикам на Шпицбергене ставит под вопрос суверенитет Норвегии над этим островом, написал в Telegram председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он сослался на сообщение вице-спикера палаты Константина Косачева. Тот сообщил об этом отказе, который в Осло обосновали действием санкций, и обвинил норвежскую сторону в нарушении Парижского договора 1920 года, который регулирует международно-правовой статус архипелага и, в частности, перевозки грузов.

"Согласен с Косачевым, но переводя с дипломатического на юридический - после действий Норвегии, с данного момента, суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом", - написал Клишас и объяснил, что в современном мире суверенитет означает "уже не только право и возможность осуществлять всю полноту государственной власти на определенной территории, но и право и способность гарантировать и защищать права своих граждан".

Клишас потребовал, чтобы работающие на Шпицбергене россияне были обеспечены всем необходимым, а их безопасность была бы гарантирована в полной мере.

На Шпицбергене работают шахтеры российского ФГУП Государственный трест "Арктикуголь". ФГУП ранее запросил разрешения Осло завезти для них грузы, но, как следует из сообщения Косачева, получил отказ. Косачев также напомнил, что Парижский договор является юридически обязательным для 46 государств, которые признали полный и абсолютный суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген на условиях, которые определены этим договором.