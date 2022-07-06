Следствие попросило об аресте задержанного помощника главы МВД РФ Умнова

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Следствие ходатайствует об аресте задержанного накануне помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы в среду.

"В Басманный районный суд Москвы поступили материалы по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьёвой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ", - сказали в суде.

Там уточнили, что следствие просит избрать меру пресечения на два месяца.

В суде отметили, что всем фигурантам предъявлено обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Умнов ранее занимал пост начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, он не признает вину в предъявленном обвинении и считает его "глупостью и абсурдом".

В среду в пресс-службе МВД "Интерфаксу" сообщили о задержании трех сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

"В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказали журналистам в МВД.

По данным полиции, в период с 2016 по 2020 годы несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества в целях личного использования".

В МВД сообщили, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) возбуждено и расследуется Следственным комитетом РФ с июня 2020 года. В рамках расследования сотрудниками ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России проведен ряд обысков.