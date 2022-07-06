Задержанный помощник Колокольцева не признал вину в злоупотреблении

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Задержанный 5 июля в Москве помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов отвергает обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила "Интерфаксу" член столичной ОНК Ева Меркачева.

"Сергея Умнова задержали вчера рано утром, сразу же отвезли на следственные действия. Он говорит, что в течение дня ему никто не давал ни есть, ни пить - но он, собственно, и не хотел, потому что человек в стрессе. (...) После чего к 10 вечера его привезли на Петровку. С утра ему сказали, что он поедет на суд для избрания меры пресечения. (...) Он совершенно не соглашался с тем, с чем его обвиняют - назвал это все глупостью и абсурдом", - сообщила она.

По ее словам, Умнов держится бодро и спокойно, однако "ничего хорошего от суда не ожидает и не сомневается в том, что его арестуют".

"В камере он находится с сотрудником "Бутырки" - молодой парень, который подозревается в том, что какие-то запрещенные предметы проносил. У них нормальные отношения", - добавила Меркачева.

МВД 6 июля сообщило, что Умнов и еще два генерала МВД задержаны по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденному в 2020 году. Кроме Умнова, по делу проходят начальник Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов.

Следствие считает, что с 2016 по 2020 годы несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества в целях личного использования".