Экс-директора департамента Минкультуры Бориса Мазо доставили в Россию

Борис Мазо. Архивное фото. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов доставили в Россию экстрадированного из Австрии экс-директора департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реконструкцию Государственного Эрмитажа.

Как сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, решение об экстрадиции Мазо было принято, несмотря на попытки обвиняемого противодействовать своей выдаче России и протест, поданный его адвокатом в министерство юстиции Австрии.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила журналистам, что перед проведением следственных действий фигуранта поместят на карантин длительностью до 20 дней. После этого Мазо будет предъявлено обвинение.

Представитель СК отметила, что в ходе предварительного следствия ведомством установлена дорогостоящая недвижимость, принадлежащая Мазо. "Наложен арест на его имущество на территории РФ на сумму более 130 млн рублей, а также в Испании: на земельный участок площадью более 1 тыс. кв. метров, жилое здание площадью более 200 кв. метров и иные постройки, расположенные на вышеуказанном участке. Согласно полученным сведениям, минимальная кадастровая стоимость вышеуказанной недвижимости в Испании на 26 июня 2018 года составляла более 485 тыс. евро, а рыночная стоимость - более 1,5 млн евро", - подчеркнула Петренко.

Как сообщали ранее в Генпрокуратуре РФ, экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере. В состав группы входил также заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов.

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