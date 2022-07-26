Дело бывшего чиновника Минкультуры Мазо о хищении дошло до суда

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский районный суд зарегистрировал дело бывшего директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищении почти миллиарда рублей, выделенных Эрмитажу (ч.4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба городских судов.

Дело передано судье и принято к производству.

Мазо - фигурант дела бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. 6 июля Красногорский городской суд в Подмосковье приговорил Пирумова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей за хищение почти 917 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Подельники Пирумова тогда же получили разные сроки - от шести лет лишения свободы условно до восьми лет строгого режима.

Следствие и суд установили, что в 2015 году в Москве Пирумов и Мазо создали преступное сообщество, в которое вовлекли несколько бизнесменов. Следствие считает, что участники сообщества похитили почти 917 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительные работы в Эрмитаже; 850 млн рублей были легализованы через подконтрольные фирмы.

Пресс-служба судов напомнила, Мазо скрывался от следствия. С мая 2018 года он был в розыске, с июня 2018 года - заочно арестован. В декабре 2019 года Генпрокуратура России инициировала процедуру его экстрадиции из Австрии, в феврале 2020 года суд в Австрии окончательно решил выдать Мазо Москве. В Россию его привезли в марте 2021 года.

Дорогомиловский суд Москвы в 2017 году признал Пирумова и Мазо виновными по так называемому "делу реставраторов" о хищении 160 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия, в том числе Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и Изборской крепости. Чиновники получили реальные сроки и были освобождены в зале суда, поскольку уже отбыли эти сроки за время ареста.