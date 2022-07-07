Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд оправдал двух северокорейских рыбаков по делу о нападении на российских пограничников в Японском море, а еще десятерых признал виновными, но их освободили в зале суда в связи с отбыием срока наказания, передает корреспондент "Интерфакса".

Еще двое подсудимых получили 13 и 8 лет лишения свободы.

Подсудимые в зависимости от роли каждого признаны виновными по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего), ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Этих 14 рыбаков судят с сентября 2020 года. Еще троих отдельно судил Находкинский суд и приговорил к реальным срокам.

Следствие и суд установили, что 17 сентября 2019 года пограничники краевого управления ФСБ обнаружили рыболовное судно под флагом КНДР, которое занималось незаконной добычей кальмара в исключительной экономической зоне России в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Пограничники задержали судно и высадились на него для досмотра. 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали россиян. Один из нападавших, завладев служебным автоматом, выстрелил из него в пограничника.

Были ранены трое пограничников и шестеро рыбаков, один из которых умер в больнице. 21 рыбак был задержан.

В последнем слове 31 мая подсудимые попросили о снисхождении. Гособвинение запросило для них от 9 до 23 лет лишения свободы, защита попросила вынести оправдательный приговор.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел частичное признание подсудимыми своей вины, наличие на иждивении у них малолетних детей и больных родственников.

КНДР Приморский суд Японское море ФСБ Погранслужба ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Автокран упал на минивэн с людьми на федеральной трассе в Забайкалье

Жительница Дагестана продала новорожденного ребенка за 200 тыс. рублей

Брянское село обстреляли со стороны Украины

Whatsapp грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Что произошло за день: среда, 6 июля

Суд признал виновным замглавы "Аэрофлота" Александрова в хищении 250 млн руб.

Суд признал виновным замглавы "Аэрофлота" Александрова в хищении 250 млн руб.

"Новую газету" оштрафовали на 300 тыс. руб. за распространение фейков

"Новую газету" оштрафовали на 300 тыс. руб. за распространение фейков

На удаленке работает каждый десятый россиянин

На удаленке работает каждый десятый россиянин

Петербургского таксиста, зарезавшего пассажира, приговорили к девяти годам колонии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });