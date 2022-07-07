Двух рыбаков из КНДР оправдали по делу о нападении на российских пограничников

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд оправдал двух северокорейских рыбаков по делу о нападении на российских пограничников в Японском море, а еще десятерых признал виновными, но их освободили в зале суда в связи с отбыием срока наказания, передает корреспондент "Интерфакса".

Еще двое подсудимых получили 13 и 8 лет лишения свободы.

Подсудимые в зависимости от роли каждого признаны виновными по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего), ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Этих 14 рыбаков судят с сентября 2020 года. Еще троих отдельно судил Находкинский суд и приговорил к реальным срокам.

Следствие и суд установили, что 17 сентября 2019 года пограничники краевого управления ФСБ обнаружили рыболовное судно под флагом КНДР, которое занималось незаконной добычей кальмара в исключительной экономической зоне России в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Пограничники задержали судно и высадились на него для досмотра. 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали россиян. Один из нападавших, завладев служебным автоматом, выстрелил из него в пограничника.

Были ранены трое пограничников и шестеро рыбаков, один из которых умер в больнице. 21 рыбак был задержан.

В последнем слове 31 мая подсудимые попросили о снисхождении. Гособвинение запросило для них от 9 до 23 лет лишения свободы, защита попросила вынести оправдательный приговор.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел частичное признание подсудимыми своей вины, наличие на иждивении у них малолетних детей и больных родственников.