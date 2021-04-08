Разработчик спутников заявил о важности модернизации ГЛОНАССа еще 6 аппаратами

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В систему ГЛОНАСС необходимо включить еще шесть спутников на высокой эллиптической орбите. Об этом заявил гендиректор АО "Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева" Николай Тестоедов на общем собрании Сибирского отделения РАН в четверг в Новосибирске.

"Дальнейшие улучшения характеристик зафиксированы в принятой 20 марта подпрограмме развития ГЛОНАСС до 2030 года. Но когда мы смотрим на эти характеристики, мы видим, что точность эфемеридно-временной информации увеличится всего на 0,7 метра. То есть средняя орбитальная группировка в этом исполнении, она подошла к своему техническому пределу. Необходима ее модернизация, и одной из таких модернизаций является выведение высокоэллиптических космических аппаратов в количестве шести штук над территорией РФ ", - сказал он.

В этом случае появится возможность более точно определять положение объекта в плотной городской застройке, природных узких местах и так далее, сказал он.

"И тогда погрешность для спец-потребителей будет не больше 10 см", - сказал он.

В настоящее время 24 спутника группировки ГЛОНАСС находятся на высоте 20 тыс. км. Это позволяет с любой точки поверхности Земли видеть четыре из них, тем самым, определять их координаты и время. Точность системы составляет 2,8 метра, отметил он.