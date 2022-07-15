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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В Москве эвакуируют суды из-за сообщения об угрозе взрыва

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве проводят эвакуацию в судах из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Дмитрий Овешников.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в районных судах города и в Московском городском суде, никаких требований анонимы не выдвигают", - сказал он.

Ранее в пятницу мэр Кисловодская Евгений Моисеев сообщил, что по такой же причине проводилась эвакуация в городском суде. Бомб там не нашли.

Массовая рассылка угроз о минировании и подготовке взрывов в России продолжается с конца ноября 2019 года, проходит волнами и затрагивает все крупные города. Чаще объектами лжеминирования становятся нежилые здания - суды, школы административные учреждения, но иногда "минировали" и станции метро, мосты, музеи и взлетевшие самолеты. В Москве пик лжеминирований пришелся на 19 декабря 2019 года, когда полиция и спасатели проверили более тысячи объектов и для проверки угроз вывели на улицы около 170 тысяч человек. Сообщения о проверках зданий в регионах России продолжают регулярно поступать до сих пор.

Москва Мосгорсуд Кисловодск
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