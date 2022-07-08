Москва осудила покушение на Синдзо Абэ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Японии Михаил Галузин осудил нападение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ.

"Молимся о здоровье бывшего премьер-министра Японии господина Синдзо Абэ. Решительно осуждаем совершенное на него варварское покушение", - написал дипломат в соцсетях.

Глава МИД России Сергей Лавров на полях саммита G20 на Бали сказал журналистам, что выразил соболезнования японским коллегам по этому поводу.

В Абэ стреляли, когда он выступал на предвыборном мероприятии в городе Нара. Это произошло в 11:30 (5:30 по Москве). Политик был ранен и потерял сознание. Его доставили в в больницу Медицинского университета Нара. Представители экстренных служб сказали журналистам, что он не подавал признаков жизни. Дальнейшей информации о его состоянии нет.

Подозреваемый в покушении задержан. Это 41-летний житель Нары, у него изъяли самодельное ружье, сообщает NHK.