Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, действующий с апреля в некоторых муниципалитетах Крыма и на ряде государственных объектов, продлен еще на две недели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июля до 20:00 25 июля высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству.

При этом глава Крыма заверил, что ситуация находится под полным контролем органов власти.

Высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов. С 10 июня остается шесть муниципалитетов с "желтым" уровнем опасности.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.

Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 10 июля

В Госдуме сообщили о планах провести внеочередное заседание 15 июля

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине двух ангаров с американскими гаубицами

Сайт газеты Die Welt заблокирован в России

Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье

Что произошло за день: суббота, 9 июля

Военная операция на Украине

Взрывное устройство сработало на железнодорожных путях в Брянской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

Глава Минтранса заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде

Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });