Крым продлил высокий уровень террористической опасности для пяти муниципалитетов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Высокий, "желтый", уровень террористической опасности продлевается в пяти муниципалитетах Крыма и на ряде гособъектов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 мая 2022 года до 20:00 26 мая 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Кроме того, высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промполитики и госкомитета по водному хозяйству.

Высокий уровень террористической опасности был введен 11 апреля из-за возможных провокаций со стороны Украины в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма - в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах. 26 апреля его продлили и распространили на подведомственные объекты шести госорганов.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.