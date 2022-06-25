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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Глава Крыма продлил высокий уровень террористической опасности

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Высокий уровень террористической опасности, действующий с апреля в нескольких муниципалитетах Крыма и на ряде гособъектов, продлевается еще на две недели, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"С 20:00 25 июня 2022 года до 20:00 10 июля 2022 года на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности. В частности: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в субботу.

Высокий уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, энергетики, промполитики и госкомитета по водному хозяйству.

При этом глава Крыма заверил, что безопасность на территории региона обеспечена.

Высокий уровень террористической опасности был введен в семи муниципалитетах на севере и востоке Крыма 11 апреля. 26 апреля его распространили на подведомственные объекты шести госорганов. С 10 июня остается шесть муниципалитетов с "желтым" уровнем опасности.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".

На фоне проведения специальной военной операции на Украине в Крыму с 24 февраля также действует режим повышенной готовности. Остановлена работа аэропорта Симферополь.

Крым Сергей Аксенов
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