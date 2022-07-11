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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Дума соберется 15 июля для рассмотрения законов по поддержке граждан и экономики

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдума проведет дополнительное заседание для рассмотрения законопроектов, которые должны обеспечить поддержку граждан и экономики, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12:00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы в понедельник.

Он уточнил, что с 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.

"Наша задача - не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих", - подчеркнул Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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