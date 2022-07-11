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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Совет Федерации соберется на внеочередное заседание в случае необходимости

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В повестке внеочередного заседания Госдумы пока нет вопросов, имеющих отношение к компетенции сенаторов и требующих созыва внеочередного заседания верхней палаты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Давайте не будем гадать на кофейной гуще, дождемся 15-го числа - пленарного заседания Госдумы. Если действительно, как я предполагаю, там не будет вопросов, относящихся к нашей компетенции, то мы собираться, конечно, не будем. Если необходимость будет, мы обязательно это сделаем", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

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Она отметила, что "Совет Федерации готов в любой момент собраться". "У нас отработана четкая система, если в этом есть необходимость, что мы неоднократно уже доказывали. Пока, честно говоря, я не вижу вопросов, которые относится к компетенции Совета Федерации или могут быть отнесены", - сказала Матвиенко.

Ранее в понедельник Совет Думы назначил на 15 июля внеочередное заседание. Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, в пятницу в 10:00 Совет Думы определит повестку заседания, в ней ожидается рассмотрение порядка 80 проектов законов, часть из них внесена, остальная часть еще будет вноситься.

Он не исключил, что на пленарном заседании будут рассматриваться и кадровые вопросы, но не уточнил, какие.

Вместе с тем, источник в Думе сообщил "Интерфаксу", что намеченное пленарное заседание носит технический характер и не "стоит ожидать от него ничего экстраординарного".

Валентина Матвиенко Совфед
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