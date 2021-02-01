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Осужденный экс-мэр Владивостока стал фигурантом нового уголовного дела

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева, который ранее был осужден на 15 лет за коррупцию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2009 года по 2017 год Пушкарев ограничил коммерческую деятельность компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, вытеснив их с рынка коммерческих услуг.

При этом преимущественное право заниматься перевозками он предоставил "муниципальным предприятиям, фактически не имеющим достаточного количества автотранспорта", заявили в надзорном ведомстве. Их автопарк пополнили за счет кредитов, обеспеченных муниципальной гарантией Владивостока.

Кроме того, отмечает прокуратура, для обслуживания и ремонта автобусов привлекалась организация, подконтрольная близким родственникам Пушкарева.

"Сумма причиненного муниципальному образованию ущерба в виде процентов за пользование кредитом составила более 33 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владивостока.

Как сообщалось, Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Приморский край Владивосток Игорь Пушкарев Генпрокуратура РФ

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