В Кремле сочли задачей Роспотребнадзора объявить меры по борьбе с оспой обезьян в РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают прерогативой Роспотребнадзора принятие необходимых мер безопасности в связи с выявленным в России первым случаем заболевания оспой обезьян.

"Это прерогатива Роспотребнадзора и туда нужно обращаться. Информация об оспе обезьян была заблаговременно и, конечно, Роспотребнадзор готовился. Поэтому пока каких-то новых специальных вводных от них не было", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся возможного принятия дополнительных мер предосторожности в Кремле в связи с оспой обезьян, Песков сказал: "В Кремле, собственно, и не было полной отмены специальных противоэпидемиологических мер. У нас по-прежнему действует масочный режим, поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учетом специфики работы. Это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются".

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого в России случая заражения оспой обезьян. "Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью", - заявили журналистам в ведомстве.

Пациент с выявленной оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава России.