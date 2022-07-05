Эрдоган взял десять дней на переговоры о "зерновых коридорах" из портов Украины

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Анкара попытается в течение недели или десяти дней решить с Москвой и Киевом вопрос организации коридора для экспорта зерна через порты Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит Daily Sabah.

Он сказал это в Анкаре на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Марио Драги.

При этом Эрдоган отметил, что сама Турция не испытывает проблем с поставками зерна.

4 июля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что проблему создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины необходимо решать с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева.

Эрдоган говорил, что намерен обсуждать создание коридоров по телефону с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В июне Чавушоглу заявлял, что в Анкаре считают выполнимым план ООН по вывозу украинского зерна. Он сообщил, что обсуждается механизм создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.