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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Путин встретится с президентами Ирана и Турции 19 июля в Тегеране

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры со своими иранским и турецким коллегами Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи лидеров государств-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

Эту поездку анонсировал на брифинге 12 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Его попросили прокомменировать сообщения СМИ о предстоящем визите президента в Иран.

"Да, мы можем это подтвердить. Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса по содействию сирийскому урегулированию. И, действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз пройдёт именно там", - сказал Песков.

Он уточнил, что визит Путина состоится 19 июля, в этот же день он проведёт отдельные переговоры с президентом Турции.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Турция Иран Тегеран Сирия Украина Эбрахим Раиси
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