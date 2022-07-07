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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Zoom грозит 6 млн руб. штрафа за отказ локализовать данные россиян

Zoom грозит 6 млн руб. штрафа за отказ локализовать данные россиян
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы 12 июля рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении Zoom за отказ компании локализовать данные россиян на территории страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении компании Zoom Video Communications, Inc., поступил в суд и будет рассмотрен в 422 мировом судебном участке Таганского района 12 июля в 14:30", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

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Американская компания привлечена к ответственности по ч.8 статьи 13.11 (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

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