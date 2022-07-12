Путин ввел пост вице-премьера - министра промышленности и торговли

На новую должность выдвинут глава Минпромторга Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, по которому у премьер-министра теперь будет 11 заместителей, в том числе зампред правительства - министр промышленности и торговли. Указ от 12 июля в этот же день опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, заместителя - руководителя аппарата правительства РФ, и заместителя - министра промышленности и торговли РФ", - говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

При этом правительству поручено "представить предложения по внесению изменений в акты президента РФ в соответствии с настоящим указом".

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на только что созданную должность главу Минпромторга Дениса Мантурова, сообщила пресс-служба правительства. Если депутаты поддержат это назначение, Мантуров станет единственным в нынешнем составе правительства России министром, одновременно занимающим пост вице-премьера.

Сейчас у премьера один первый зам (Андрей Белоусов), один вице-премьер совмещает должность с позицией руководителя аппарата правительства (Дмитрий Григоренко), еще один параллельно занимает пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (Юрий Трутнев). Также вице-премьерами являются Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук.

Мантуров - один из ветеранов нынешнего состава правительства. Исполнять обязанности министра он начал 2 февраля 2012 года, когда кабмин покинул Виктор Христенко. 21 мая 2012 года Мантуров был утвержден в должности министра. После отставки правительства Дмитрия Медведева сохранил свой пост в кабинете Михаила Мишустина.

Денис Мантуров родился в 1969 году в Мурманске. В 1994 году он окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "Социология", а позже - аспирантуру университета, став кандидатом экономических наук. Его рабочая карьера началась в 1998 году с должности замгендиректора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод". Затем Мантуров занимал посты коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" и зампредседателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация". В 2003 году Мантуров возглавил ОАО "ОПК "Оборонпром", а в сентябре 2007 года распоряжением правительства был назначен замминистра промышленности и энергетики (с 2008 года - замминистра промышленности и торговли).