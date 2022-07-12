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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

Спикер Госдумы и руководители фракций встретились с Мантуровым

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций встретились с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Состоялась встреча Вячеслава Володина и руководителей фракций с кандидатом на должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

Обсуждался график встреч Мантурова во фракциях Госдумы и в профильном комитете по промышленности и торговле: 13 июля - во фракции "Справедливая Россия - За правду", 14 июля - во фракциях "Новые люди" и ЛДПР, а также в профильном комитете, 15 июля - во фракциях "Единая Россия" и КПРФ.

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Кроме того, на встрече обсудили порядок рассмотрения вопроса об утверждении кандидата на должность вице-премьера - главы Мипромторга: выступление кандидата, выступление председателя комитета по промышленности и торговле, вопросы от фракций, выступления представителей фракций, заключительное слово кандидата, голосование.

16 законопроектов

На встрече же Володина с лидерами фракций также обсуждалась повестка пленарного заседания 15 июля: планируется рассмотреть 16 законопроектов, из которых к принятию в третьем чтении предлагается шесть.

Среди них - законопроект, обсуждавшийся на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о наделении статусом ветерана боевых действий и инвалида боевых действий пограничников - участников специальной военной операции.

В повестку планируется дополнительно включить правительственные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму до пленарного заседания 15 июля.

Новый пост

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым число заместителей председателя правительства увеличивается до 11 за счет новой позиции: вице-премьер - министра промышленности и торговли. Сразу после публикации документа пресс-служба правительства сообщила, что премьер Михаил Мишустин внес в Госдуму для назначения на вновь созданную должность кандидатуру нынешнего главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Госдума Денис Мантуров
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