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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

В Петербурге в течение недели ожидаются грозы и град

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге и Ленинградской области на этой неделе погода будет неустойчивой, определять ее будет циклон, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре.

В Ленинградской области пройдут кратковременные дожди, во вторник местами ливни и грозы, в отдельных районах - очень сильные ливни и град. При грозе ожидается кратковременное усиление ветра ночью до 15-20 м/с, днем - до 23-28 м/с.

Температура воздуха в начале недели ночью не опустится ниже 14-19 градусов, днем будет тепло, до 23-28. Во вторник наступит жара - плюс 32. Со среды в регионе похолодает на 4-6 градусов.

В Петербурге в понедельник возможны кратковременные дожди, во вторник будут ливни, грозы, местами очень сильные ливни и град, при грозе ветер усилится до 23-28 м/с.

Температура воздуха в начале недели ночью 17-19 градусов, днем - плюс 25-27, во вторник будет жарко - до 30, в другие дни будет прохладнее.

Петербург Ленинградская область Гидрометцентр
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