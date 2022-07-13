"Вектор" сообщил об испытаниях вакцины, эффективной против оспы обезьян

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" проводит испытания новой оспенной вакцины, которая будет эффективна и против оспы обезьян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного внештатного детского аллерголога-иммунолога Министерства здравоохранения Московской области Андрея Продеуса.

"Сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, - это только "Вектор". И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую", - пояснил Продеус в беседе с изданием.

По его словам, новая вакцина "находится чуть ли не на третьей фазе клинических испытаний".

Специалист областного Минздрава также напомнил, что отдельной вакцины против оспы обезьян нет. Но предыдущие научные работы доказали, что люди, вакцинированные от обычной (черной) оспы, имеют также иммунитет и защиту от оспы обезьян. Это подтвердили и в государственном научном центре "Вектор", говорится в статье "Известий".

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший приехал из поездки по странам Европы. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

7 июля в Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 27 июня по 3 июля по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей - на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и три смерти от последствий заболевания.

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.