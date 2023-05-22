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Часть городской усадьбы Шубиных в Москве отреставрируют для аренды за "рубль в год"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Москве победитель открытого аукциона отреставрирует часть помещений городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке под бизнес на льготных условиях в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", сообщили в пресс-службе городского Департамента по конкурентной политике.

На торги была выставлена часть главного дома усадьбы площадью 422 квадратных метра. Победитель торгов будет должен за пять лет отреставрировать помещения из списка, указанного в договоре. После реставрации он сможет арендовать их по схеме один рубль за квадратный метр в год - и в течение 49 лет использовать помещения для своего бизнеса.

Принять участие в аукционе могут все желающие. Заявки на участие в аукционе, по итогам которого определится арендатор и размер годовой платы на первые пять лет, принимаются до 9 июня. Сами торги пройдут онлайн 16 июня.

Городская усадьба Шубиных - памятник культурного наследия. Главный дом усадьбы был построен в начале XIX века и затем неоднократно перестраивался. Часть усадьбы сейчас находится в частной собственности, и там уже проходит реставрация.

Программа "1 рубль за квадратный метр в год" для объектов культурного наследия действует в столице с 2012 года.

Малая Дмитровка Москва Усадьба Шубиных
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