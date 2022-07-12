В Новгородской области Путевой дворец Екатерины II отремонтируют за 18,5 млн рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Новгородской области отремонтируют Путевой дворец императрицы Екатерины II в поселке Крестцы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На капитальный ремонт архитектурного памятника в рамках национального проекта "Культура" из бюджетов разных уровней выделены 18,5 млн рублей", - уточнили чиновники.

На эти средства в двухэтажном каменном особняке до 30 ноября отремонтируют помещения и отмостку, водопровод, канализацию и вентиляцию, установят пожарную сигнализацию, а также благоустроят прилегающую территорию.

Судя по архивным документам, крестецкий Путевой дворец был построен в восьмидесятых годах XVIII века, чтобы императрица могла там останавливаться во время путешествий по России.

Сейчас в здании находится детская школа искусств. Ее там открыли около 60 лет назад по инициативе известного композитора Тихона Хренникова, который тогда был депутатом Новгородского областного совета.