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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

В Новгородской области Путевой дворец Екатерины II отремонтируют за 18,5 млн рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Новгородской области отремонтируют Путевой дворец императрицы Екатерины II в поселке Крестцы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На капитальный ремонт архитектурного памятника в рамках национального проекта "Культура" из бюджетов разных уровней выделены 18,5 млн рублей", - уточнили чиновники.

На эти средства в двухэтажном каменном особняке до 30 ноября отремонтируют помещения и отмостку, водопровод, канализацию и вентиляцию, установят пожарную сигнализацию, а также благоустроят прилегающую территорию.

Судя по архивным документам, крестецкий Путевой дворец был построен в восьмидесятых годах XVIII века, чтобы императрица могла там останавливаться во время путешествий по России.

Сейчас в здании находится детская школа искусств. Ее там открыли около 60 лет назад по инициативе известного композитора Тихона Хренникова, который тогда был депутатом Новгородского областного совета.

Новгородская область Крестцы Тихон Хренников Екатерина II
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