Арестованного по делу о фейках о ВС РФ оппозиционера Яшина поместили в ИВС на Петровке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили муниципального депутата Красносельского района, оппозиционера Илью Яшина, арестованного по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, в изоляторе временного содержания на Петровке.

"Муниципальный депутат Илья Яшин, арестованный по обвинению в распространении заведомо недостоверной информации о Вооружённых силах РФ, помещен после заседания суда в ИВС на Петровке, 38, в трехместную камеру, но содержится там один", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Яшин рассказал правозащитникам, что в ИВС его доставили рано утром в среду, и поместили в камеру с двумя соседями, один из них обвиняется в терроризме, другой - в торговле наркотиками.

"Но после заседания суда, избравшего ему меру пресечения в виде содержания под стражей, он содержится один. Илья сообщил нам о том, что утром гигиенические принадлежности ему выдали не в полном объёме, питание он назвал нормальным, утром на завтрак дали кашу, конфликтов с сокамерниками не было", - сообщил Мельников.

Он добавил, что после возвращения из суда Яшину была предоставлена возможность помыться в душе.

"В камерах ИВС, в отличие от СИЗО, нет ни холодильников, ни телевизоров. В ИВС Яшин проведет не более 10 суток, после чего будет переведен в СИЗО", - сообщил собеседник агентства.

Басманный суд Москвы ранее в среду удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения Яшина под стражу.

Его защита намерена обжаловать это решение.

Сам оппозиционер вину не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Как сообщалось накануне, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за эфира на YouTube-канале Яшина 7 апреля, где он рассказывал о случившемся в Буче.

Ранее в среду ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В его квартире во вторник вечером в Москве был проведен обыск.

До этого Яшин находился под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП РФ) 28 июня.