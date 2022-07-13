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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Суд арестовал Илью Яшина на два месяца по обвинению в фейках о ВС РФ

Суд арестовал Илью Яшина на два месяца по обвинению в фейках о ВС РФ
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте муниципального депутата Красносельского района, оппозиционера Ильи Яшина, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

Яшина заключили под стражу на два месяца, до 12 сентября 2022 года, такое решение огласила судья Наталия Дударь.

Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Защита Яшина намерена обжаловать это решение. Об этом сказал "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров.

Сам Яшин вину не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

Как сообщалось накануне, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за эфира на YouTube-канале Яшина 7 апреля, где он рассказывал о случившемся в украинском городе Буча.

Ранее в среду ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)

Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В его квартире во вторник вечером в Москве был проведен обыск.

До этого Яшин находился под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП РФ) 28 июня.

Илья Яшин Москва ВС РФ
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