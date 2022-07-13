СК предъявил Илье Яшину обвинение в распространении фейков о ВС РФ

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России предъявил обвинение муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров.

"Илье Яшину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)", - сказал Прохоров.

Как ожидается, позднее в среду Басманный суд Москвы изберет ему меру пресечения.

Накануне сообщалось, что в отношении оппозиционера Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за эфира на его ютуб-канале 7 апреля, где Яшин рассказывал о ситуации в украинской Буче.

Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В квартире Яшина в Москве в минувший вторник вечером был проведен обыск.

До этого Яшин находился под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП РФ) 28 июня.