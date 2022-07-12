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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

На Илью Яшина завели дело о фейках об армии РФ

На Илью Яшина завели дело о фейках об армии РФ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Ильи Яшина о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Прохоров.

"В отношении Ильи Яшина Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Сейчас мне позвонил следователь - начинается обыск дома у Яшина. Еду на место", - сказал Прохоров.

Комментарием следствия и фабулой уголовного дела "Интерфакс" пока не располагает.

В настоящий момент оппозиционер находится под административным арестом в спецприемнике. Он был арестован на 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП РФ) 28 июня.

Илья Яшин
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