Экс-замглавы МЧС Гурович не признал вину в превышении полномочий

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в изоляторе временного содержания бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича, арестованного по делу о превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в комиссии в среду.

"После ареста Гуровича доставили в ИВС на Петровку, 38. Его разместили одного в трёхместной камере без телевизора и холодильника. Гурович сказал, что вины не признает", - сообщили в ОНК.

Басманный суд Москвы ранее в среду отправил Гуровича под арест до 11 сентября.

Гуровичу предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии Следственного комитета, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей на строительство полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области.

Госпиталь, как выяснило следствие, оказался возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован. Однако Гурович, зная об этом и будучи ответственным за контроль над расходованием выделенных средств, не принял мер к их эффективному использованию.

В результате, установило следствие, бюджету Мурманской области причинен ущерб на сумму более 323 млн рублей.