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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Суд признал законным арест экс-замглавы МЧС РФ Гуровича по делу о превышении полномочий

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменения решение об аресте бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы от 13 июля 2022 года об избрании в отношении Гуровича меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений", - сказали агентству в суде в понедельник.

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Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Гуровича на его арест - таким образом, он останется под стражей до 11 сентября.

Гуровичу предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии Следственного комитета, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн руб. на строительство полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области.

Госпиталь, как выяснило следствие, оказался возведен без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован. Однако Гурович, зная об этом и будучи ответственным за контроль над расходованием выделенных средств, не принял мер к их эффективному использованию.

В результате, установило следствие, бюджету Мурманской области был причинен ущерб на сумму более 323 млн руб.

МЧС РФ Андрей Гурович
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