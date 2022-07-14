Глава Якутии посетит с проверкой район, где паводок подтопил несколько населенных пунктов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев сегодня вылетел в населенные пункты Верхоянского района, пострадавшие от последствий дождевых паводков, сообщил журналистам его пресс-секретарь Афанасий Ноев.

"Николаев проверит, как организована помощь населению, встретится с жителями в городе Верхоянске и селе Боронук. В районном центре района - поселке Батагай - глава проверит ход возведения насыпи на дороге, защищающей населенный пункт от паводковых вод", - сказал он.

В Батагае сегодня пройдет оперативное совещание с территориальными звеньями Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по ликвидации последствий дождевого паводка.

Ранее в населенных пунктах Верхоянского и Кобяйского районов, пострадавших от паводка, был введен режим ЧС регионального характера.

Как сообщалось, на днях вода прорвала искусственную насыпь в городе Верхоянск и затопила все улицы и придворовые территории. По данным оперштаба Якутии, подтоплено 54 приусадебных участка.

Кроме того, ранее были подтоплены села Токума, Суордах, Бетенкес и Томтор Верхоянского района.