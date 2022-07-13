В Якутии из-за прорыва дамбы затопило город Верхоянск

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории в городе Верхоянск Верхоянского района Якутии, сообщает пресс-служба администрации района.

"Из-за угрозы аварий на линии электропередач и подстанции в половине домов социальных объектов за короткое время приостановлена подача электроэнергии", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба Якутии, в Верхоянске подтоплено 54 приусадебных участка.

"Паводок, вызванный обильными дождями, идет вниз по течению. Сегодня начало затапливать город Верхоянск. Кроме, того уровни воды повышены в селе Борунук. Через 1,5 - 2 суток вода должна уйти ниже по течению реки Яны", - уточнили в оперштабе

Как сообщалось, ранее в зоне паводка оказалось село Себян-Кюель Кобяйского района, которое на данный момент освободилось от воды.

Кроме того, были подтоплены села Токума, Суордах, Бетенкес и Томтор Верхоянского района. В районе объявлен режим ЧС.