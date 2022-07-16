Более 500 человек эвакуировали из подтопленных районов Якутии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Число эвакуированных из подтопленных паводком районов Якутии в настоящее время превысило пятьсот человек, сообщается на странице в телеграм-канале МЧС РФ в субботу.

"На реке Яна в Верхоянске идет постепенное снижение уровня воды. На месте продолжает работу межведомственная оперативная группа. Всего задействовано более 175 человек и 34 единицы техники, в том числе авиация. Населению доставляется питьевая вода и продукты питания, средства обеззараживания воды. Всего из подтопленных населенных пунктов отселено свыше 500 человек, в том числе 169 детей", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб Якутии на своей странице в телеграм-канале сообщает, что в субботу подтопленными остаются 92 дворовые территории и 92 жилых дома. Развернуто два пункта временного размещения людей, где находятся 33 человека, в том числе 19 детей. Остальные размещены по родственникам и знакомым.

"Волна паводка также дошла до села Хайысардах. Подтоплено 5 домов. Туда вылетят спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России, которые будут эвакуировать детей и пожилых", - сказали в штабе. Спасатели также доставят продукты.

Как сообщалось, в населенных пунктах Верхоянского и Кобяйского районов, пострадавших от паводка, введен режим ЧС регионального характера.

Из-за ливней на днях вода прорвала искусственную насыпь в городе Верхоянск и затопила все улицы и придворовые территории.